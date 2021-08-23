Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor"

Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta: 'Ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor'
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Manisa'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "Ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor.

TFF 1. Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Manisa'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "Ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Özbalta, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dün karşılaştıkları Denizlispor'un teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatarak, bunun oyuncularda motivasyon kaynağı olabildiğini belirtti.

Futbolcularının gösterdiği özveri, coşku, sabır ve ciddiyetten mutlu olduğunu aktaran Özbalta, şunları kaydetti:

"Eğer ilk 6'da veya ilk 2'nin içinde yer almak istiyorsanız bu tarz maçlar oynayabiliyorsunuz. Oyuncularım Manisa halkını ve bizleri gururlandırdı. Hepsine teşekkür ediyorum. İyi bir müsabaka çıkardılar. Ligde haftalar geçtikçe belki daha kolay maçlar oynayacağız ama her maça çok ciddi bir şekilde hazırlanmak zorundayız. Bu lig, Konferans Ligi gibi, Avrupa Ligi gibi zor bir lig. Süper Lig'den yabancı oyuncuların, yetenekli genç oyuncuların, yerli ve tecrübeli oyuncuların çok olduğu, zor bir lig. Bu ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor."

Geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 36 maçı namağlup tamamlayan Manisa, yenilmezlik serisini 38 karşılaşmaya çıkardı. Ligde 6 puana sahip 4 takımdan biri olan Manisa, 3. hafta mücadelesinde 29 Ağustos Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması ortalığı karıştırdı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması ortalığı karıştırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adem Murat Yücel Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Serdar Ortaç Burcu Biricik Davut Güloğlu
Spor Gervinho Mesut Özil Lionel Messi Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 14:06:08. #1.14#

title