Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması - Haberler Spor
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Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilen Manisa'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "Sadece netice alamadığımız için üzgünüm. Futbolda bu sonuçlar var, her zaman kazanamazsın.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilen Manisa'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "Sadece netice alamadığımız için üzgünüm. Futbolda bu sonuçlar var, her zaman kazanamazsın." dedi.

Özbalta, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dünkü müsabakada üstün bir oyun sergilemelerine rağmen mağlup olduklarını belirtti. Sonuçtan dolayı üzgün olmadığını bildiren Özbalta, şunları kaydetti:

"Sadece netice alamadığımız için üzgünüm. Futbolda bu sonuçlar var, her zaman kazanamazsın. Üç ihtimalli bir oyun oynuyoruz. Tarihte birçok örneği var. 90 dakika boyunca rakip kaleyi kuşatsan bile yenilgi alabiliyorsun. Ben şu açıdan gururluyum. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. Başarıda asla şımarmalarını istemem ama başarısızlıkta da çok sağlam bir karakter ortaya koymalarını istiyorum. Sadece netice anlamında bir başarısızlık aldık ama bence mükemmele yakın bir oyun, mükemmele yakın yardımlaşma ve mücadele vardı."

Özbalta, karamsarlığa kapılacak bir durumun olmadığını belirterek, "Şimdi hafta içinde Menemenspor maçı oynayacağız. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp, inşallah o maçın üstesinden gelmeyi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon mücadele ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 36 maçta 24 galibiyet ve 12 beraberlik alan Manisa, lider olarak yükseldiği TFF 1. Lig'in ilk 3 maçını da kayıpsız geçerek namağlup unvanını sürdürmüştü. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek 39 maçlık namağlup serisi sona eren Manisa, 5. hafta mücadelesinde 15 Eylül Çarşamba günü Menemenspor'a konuk olacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması - Haberler Spor
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