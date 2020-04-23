Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Manisa'da vatandaşlar çocuklarıyla birlikte evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Manisa'da vatandaşlar çocuklarıyla birlikte evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Kaynak: DHA