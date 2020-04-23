Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Manisa'da vatandaşlar çocuklarıyla birlikte evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.
23.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:58
Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Manisa'da vatandaşlar çocuklarıyla birlikte evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.
Kaynak: DHA