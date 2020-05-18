MANİSA Tarım işçisi kadınların 40 derece sıcakta zorlu mesaisi
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MANİSA Tarım işçisi kadınların 40 derece sıcakta zorlu mesaisi

Tarım işçisi kadınların 40 derece sıcakta zorlu mesaisiManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kiraz toplayan kadın tarım işçileri, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcak havada ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

MANİSA Tarım işçisi kadınların 40 derece sıcakta zorlu mesaisi
18.05.2020 08:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 08:59

Tarım işçisi kadınların 40 derece sıcakta zorlu mesaisi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kiraz toplayan kadın tarım işçileri, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcak havada ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Şehzadeler ilçesindeki 21 bin dekarlık alan üzerinde üretimi yapılan kirazın hasadına devam ediliyor. Hasadın haziran ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Kuzey yarım kürenin ilk kirazının üretildiği kırsal Sancaklı Bozköy bölgesinde, 'kırmızı altın' olarak bilinen 'Cristobalina' cinsi kirazda çiftçilerin hasat mesaisi zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen sürüyor. Kalın kabuğu ve lezzeti ile Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürün için saat 06.00'da bahçeye giden işçiler, saat 14.30'a kadar kiraz topluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işçiler, ara vermeden çalışmayı sürdürüyor. Toplanan kirazların bir bölümü pazara giderken, bir kısmı ise İzmir Toptancı Hali başta olmak üzere İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor.

Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde kiraz toplayan tarım işçisi evli 3 çocuk annesi Kaniye Ercan (45), "Saat 05.00'te uyanıyoruz. Kiraz bahçesine gelmek için yola koyuluyoruz. Sabah erkenden mesaiye başlıyoruz. Şu an üniversiteye hazırlanan bir çocuğum var, onu daha güzel şartlarda okutmak için çalışıyorum. Burada kiraz toplayarak yapacağım birikimi onun eğitimi için harcayacağım" dedi.

Evli 3 çocuk annesi tarım işçisi Güler Özen (52) de, "Burada kiraz toplayarak günde 100 lira alıyorum. Bu kazandığım paraları biriktiriyorum. Yaklaşık 2 ay burada çalışacağım. Burada kazandığım parayla torunumun sünnetini yaptıracağım. Ama havada gerçekten bunaltıcı bir sıcak var. Çok zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayız" diye konuştu.

Bir diğer tarım işçisi evli 2 çocuk annesi Azize Ceylan da (52), "Burada kiraz toplayarak kazanacağım parayla banka kredimiz ve diğer borçlarımızı ödeyeceğiz. Hava çok sıcak, bu bizi zorluyor. Bu yıl normalde çalışmayacaktım, ama borçlarım olunca mecbur kaldım. Rabbim yardımcımız olsun" dedi.

ÜRETİCİ MEMNUN

Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapan, evli ve 3 çocuk babası çiftçi Yusuf Ziya Özel (56) ise bu sene kiraz rekoltesinden memnun olduğunu dile getirerek, "Şu an topladığımız kirazın kilosunu 20 liradan satıyoruz. Allah bir afet vermezse, hepsini değerlendirmeyi nasip ederiz. Bugün sokağa çıkma yasağından muaf tutulduk" diyerek, yetkililere teşekkür etti.

MANİSA Tarım işçisi kadınların 40 derece sıcakta zorlu mesaisi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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