Manisa Tarım Fuarı sektöre can suyu oldu

Tekno Tarım Manisa 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da firmalar ile üreticileri buluşturdu.

Tekno Tarım Manisa 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da firmalar ile üreticileri buluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, büyük ilgi gördü. Çok sayıda tarımsal ekipman ve makinenin satıldığı fuar sektör temsilcileri ve üreticileri memnun etti.

Manisa Tarım Fuarı sona erdi. SNS Fuarcılık tarafından organize edilen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleşen fuarda tarım üreticileriyle firmalar buluşma imkanı buldu. Tarım şehri olan Manisa'nın geleneksel etkinliğine dönüşen fuarda sektörün önemli firmaları son teknoloji ekipman, makine ve ürünleri tanıtma şansı buldu. Türkiye'nin birçok ilinden 100'ü aşkın firma ve markanın yer aldığı fuarda, üreticilere özel indirimlerin yanı sıra kredi desteği de sunuldu.

Dört gün süren fuara üreticiler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Tarımsal ürünlerin yanı sıra hayvancılık sektörünü temsilen de birçok marka ve firmanın yer aldığı fuarı siyasi partilerin temsilcileri ve bürokratlar da ziyaret ederek üreticilerle buluştu.

Firmalar ve üreticiler bu yıl 14.kez gerçekleştirilen fuardan memnun ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı