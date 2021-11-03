Manisa Tarım Fuarı, 15. kez kapılarını açıyor - Haberler
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Manisa Tarım Fuarı, 15. kez kapılarını açıyor

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa Tarım Fuarı, 15. kez kapılarını açıyor

Tekno Tarım Manisa 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yarın başlıyor.

MANİSA (AA) - Tekno Tarım Manisa 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yarın başlıyor.

Bu yıl 15'incisi düzenlenecek fuar, Manisa Fuar Merkezi'nde düzenlenecek törenle kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Türkiye'nin pek çok ilinden 100'ü aşkın firma ile 10'un üzerinde kurum ve kuruluşun yer alacağı fuar, 7 Kasım'a kadar ziyaret edebilecek.

Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesince desteklenen fuarda katılımcı firmalar, KOSGEB desteğinden de yararlanabilecek.

Manisa Tarım Fuarı, 15. kez kapılarını açıyor

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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