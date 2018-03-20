Manisa Sulama Kanalında Ölü Bulunan Kadınla İlgili 1 Kişi Tutuklandı
Sulama kanalında ölü bulunan kadınla ilgili 1 kişi tutuklandı (2)KATİL ZANLISININ OTOMOBİLİNDE TESPİT EDİLDİMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 25 yaşındaki Hatice Uyar'ın sulama kanalında ölü bulunmasıyla ilgi jandarma tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan fırıncı 43 yaşındaki...
Sulama kanalında ölü bulunan kadınla ilgili 1 kişi tutuklandı (2)
KATİL ZANLISININ OTOMOBİLİNDE TESPİT EDİLDİ
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 25 yaşındaki Hatice Uyar'ın sulama kanalında ölü bulunmasıyla ilgi jandarma tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan fırıncı 43 yaşındaki Sururi Öztürk sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Hatice Uyar'ın, ölü olarak bulunduğu tarihten üç gün önce Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'ndaki kameralara takılan görüntülere göre, katil zanlısına ait otomobille olay yeri yönüne geçtikleri tespit edildi.