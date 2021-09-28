Manisa, su ücret tarifesinde 30 büyükşehir arasında 18'inci sırada - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa, su ücret tarifesinde 30 büyükşehir arasında 18'inci sırada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Manisa, su ücret tarifesinde 30 büyükşehir arasında 18'inci sırada

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, katıldığı televizyon programında Manisa'nın en pahalı suyu kullanmadığını, mekanik sayaç kullanan aboneler bazında 18'inci sırada, kartlı sayaç kullanıcıları arasında ise 30 büyükşehir belediyesi arasında 19'uncu sırada olduklarının altını çizdi.

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, katıldığı televizyon programında Manisa'nın en pahalı suyu kullanmadığını, mekanik sayaç kullanan aboneler bazında 18'inci sırada, kartlı sayaç kullanıcıları arasında ise 30 büyükşehir belediyesi arasında 19'uncu sırada olduklarının altını çizdi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına katıldı. Çevik ve Akbaş, su faturaları ile önemli açıklamalarda bulundu. Çevik, Eylül ayı faturalarını baz alarak diğer 30 büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idareleri ile bir kıyaslama yaptıklarını belirtti. Mekanik sayaç kullanıcıları dikkate alındığında Manisa'nın su ücret tarifesinde 30 büyükşehir belediyesi arasında 18'inci sırada olduğunu vurgulayan Çevik, kartlı sayaç abonelerinin suyu yüzde 10 indirimli kullandığı için bu noktada da 19'uncu sırada olduklarını söyledi.

Çevik: "Manisa en pahalı suyu kullanmıyor"

Manisa'da abonelerin 3'te 2'sinin suyu indirimli kullandığını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Biz su zengini bir ülke, su zengini bir şehir değiliz. Suyumuzun yüzde 99'unu yeraltından temin eden ve bunun için milyonlarca TL elektrik gideri olan bir kurumuz. Tek gelir kaynağımız su. 2014 yılında kurulduğumuzda Manisa ilinin abonelerinin tüketim ortalamasını çıkardık. Bu tüketim ortalamasına göre bir kademe aralığı belirledik. Bizim kadememiz belirli bir kademeye kadar aynı şekilde ilerliyor. 30 tane büyükşehir belediyesini karşılaştırdık. Hepsinde farklı farklı bedeller var. 2021yılı Eylül ayı güncel su faturaları üzerinden bir kıyaslama yaptık. Bu tabloda da gördüğümüz gibi Manisa ili su ücret tarifesinde mekanik sayaç kullanıcılarında 18'inci sırada yer alıyor. 30 büyükşehir belediyesi arasında 18'inci sıradayız. Genel kanıya göre 'Manisa en pahalı suyu kullanmıyor'. Kartlı sayaç kullanıcıları ise suyu yüzde 10 indirimli kullandığı için diğer 30 büyükşehir ile kıyasladığımızda 19'uncu sırada yer alıyoruz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Kerem Kamışlı Mustafa Keser Burak Yamantürk
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa, su ücret tarifesinde 30 büyükşehir arasında 18'inci sırada - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 16:49:25. #1.17#