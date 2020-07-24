MANİSA Spil karasında ilk hasat yapıldı
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MANİSA Spil karasında ilk hasat yapıldı

Spil karasında ilk hasat yapıldıMANİSA'nın, Alaşehir İlçesinde melezleme yoluyla üretilen 4 yıl önce tescillenen ve adaptasyonuna halen Manisa Bağcılık Araştırma Endüstri Müdürlüğü'nde devam edilen Spil karası üzümde ilk hasat yapıldı.

24.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:57

Spil karasında ilk hasat yapıldı

MANİSA'nın, Alaşehir İlçesinde melezleme yoluyla üretilen 4 yıl önce tescillenen ve adaptasyonuna halen Manisa Bağcılık Araştırma Endüstri Müdürlüğü'nde devam edilen Spil karası üzümde ilk hasat yapıldı. Tane yapısı ve aroması ile dikkati çeken erkenci bir tür olan siyah çekirdekli Spil karası üzümler kilosu 5 liradan piyasaya satıldı.

Manisa'da 2013 yılında tescile sunulan ve 31 Ekim 2016 tarihinde, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'nce tescillenen beş yeni üzüm çeşidinden biri olan Spil karasının Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yeşilyurt İşletmesi bünyesinde deneme amaçlı üretimi yapıldı. Adaptasyon süreci devam eden Spil karası üzüm, başta Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçeleri olmak üzere, Mersin, Adana ve Ankara'nın çeşitli bölgelerinde geçtiğimiz yıllarda çiftçiler tarafından da üretilmeye başlandı. Erkenci bir tür olması ve dekar başına 2 bin ile 3 bin 800 kilograma kadar verim alınabilmesi nedeniyle üretici tarafından tercih edilen Spil karası üzümün Alaşehir ilçesinde ilk hasadı yapıldı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yeşilyurt İşletmesi'nde üretilen Spil karası üzümün hasadına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç, Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez de katıldı. İşletmede üretilen ve her bir salkımı ortalama 400 -500 kilogram gelen siyah çekirdekli bir tür olan, tane yapısı ve aromasıyla dikkat çeken Spil karası üzümlerin Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümünde tat oranı 16-17 briks olduğu, hasat edilmeye ve yemeye uygun olduğu belirlendi. Hasat edilen üzümler piyasaya kilosu 5 liradan satıldı. Tamamen yerli ve milli üretim olan ve yüksek verime sahip siyah üzüm çeşidi Spil karasının ilerleyen zamanlarda daha da önem kazanacağı düşünülürken, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yeşilyurt İşletmesi'nde, adaptasyon çalışmalarına da devam edileceği bildirildi.

Spil karasının Manisa'ya özgü bir üzüm çeşidi olduğu için adını da su şehirde bulunan Spil Dağı'ndan aldığını belirten Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yeşilyurt İşletmesi Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Mahmut Aşık, "Spil karası melezleme yoluya üretilen bir üzüm çeşidimiz. Lezzetinin yanı sıra göze de hitap edişiyle son derece popüleritesi artan bir çeşidimizdir. Erkenci olması sebebiyle fiyatlarının iyi olacağını düşünüyoruz. Üreticilere katma değer katarak ülke ekonomisine katkısı olacağını düşünüyoruz. Spil karası üzümün, tane ağırlığı 4-5 gram. Raf ömrü de uzun olan bir üzüm" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da "Çiftçilerimizin hem uluslararası piyasa ile rekabet edebilmesi hem de yeni çeşitlerin onlara sunulabilmesi adına, bu tür çalışmaların yapılması son derece önemli. Spil karası çeşidi Bağcılık Araştırma Enstitümüz'ün Alaşehir işletmesinde şu anda deneme üretimi yapılıyor, gayet güzel sonuçlar aldık. Dekarda 2 bin ile 3 bin 800 kg arasında verimi oluyor. Bu çeşidin en önemli unsurlarından bir tanesi de ayrı bir tadının olması. Bu çeşidin Alaşehir için yeni bir üretim kaynağı olacağını, yeni bir seçenek olacağını düşünüyorum. İnşallah ilerde çiftçimiz sadece Sultaniye üzümü ile anılmaktan kurtulacak. Alaşehir de yeni çeşitlerinde üretileceği iyi bir yer olacak. Yeni sezonunun verimli geçmesini temenni ediyorum. Çünkü dün itibari ile 'Süperior' türü üzümün ihracat izini de çıktı ve o ihracatlar yapılmaya başlandı. Bu sene umut ediyorum ki, her yönüyle çok güzel bir sene olacak" dedi.

MANİSA Spil karasında ilk hasat yapıldı

Kaynak: DHA

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