MANİSA Spil Dağı'nda orman yangını Manisa Spil Dağı'nda orman yangınıMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Manisa Spil Dağı'nda orman yangını

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Spil Dağı Milli Parkı eteklerindeki Topkale mevkiindeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz, 1 helikopter, 2 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracı sek edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 1 saatte söndürülürken, 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA