Manisa Spil Dağı'nda Kar Keyfi

Manisa Spil Dağı'na bu sabah kar yağdı. Dağın 1517 metre yükseklikteki At Alanı Mevkisi, beyaza bürünürken, Manisalılar doyasıya kar topu oynayıp, keyifli bir gün geçirdi.

Spil Dağı Milli Parkı'na bugün sabah erken saatlerinde kar yağdı. Zirvede kar kalınlığı, bazı noktalarda 10 santimetreyi buldu, dağın etekleri de beyaza büründü. Beyazla buluşan Spil Dağı Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını gören vatandaşlar, Spil Dağı'nın yüksek kesimlerine çıkarak kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar termosların içerisinde getirdikleri çay ve kahveleri yudumladı. Yunusemre ilçesinden ailesiyle Spil Dağı Milli Parkı'na gelen Nusret Yeni, Allah'ın rahmeti beyazlık. Doğal haliyle insanlar bu güzelliği görmek için Spil'e geliyor. Kar yağdığı zaman buralar bir başka güzel oluyor dedi. Arkadaşlarıyla birlikte kar keyfini yaşamaya gelen Mehmet Arslan da Manisalılar, olarak kar görünce mutlu oluyoruz. Şehir merkezine pek fazla kar yağmadığı için biz de fırsat buldukça Spil'e çıkıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA