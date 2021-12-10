Manisa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Seçim İlanı

3294 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince il dahilinde mahalle muhtarlarının Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarında seçecekleri iki muhtar üye ile ilde kurulan ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri iki temsilcinin İl Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alması hükme bağlanmıştır. Bu nedenle; 2022 yılı 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 dönemi için İl Vakıf Mütevelli Heyet üyelerini belirlemek amacıyla 20. 12. 2021 günü; Sosyal Yardım amaçlı faaliyette bulunan Vakıf ve Dernek temsilcileri ile saat 10. 00'da İlimizdeki Mahalle Muhtarları ile saat 11. 00'da, Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda seçim yapılacaktır. Seçime iştirak edeceklerin aşağıdaki belgelerle, seçim için belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. 1- Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek veya Vakıf) Başkanının, Dernek veya Vakıflarına ait Tüzük/ Vakıf Senedi (Aslı ve Fotokopisi) Yönetim Kurulu Kararı ile verilen Yetki Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) 2- Mahalle Muhtarlarının, Muhtar Kimliği İlan olunur. MANİSA İL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

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