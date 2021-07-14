Manisa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Muhtar ve STK Temsilcisi Üye Seçim İlanı

T. C. MANİSA VALİLİĞİ İL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 3294 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince il dahilinde mahalle muhtarlarının Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarında seçecekleri iki muhtar üye ile ilde kurulan ve bu kanunda...

T. C. MANİSA VALİLİĞİ İL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 3294 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince il dahilinde mahalle muhtarlarının Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarında seçecekleri iki muhtar üye ile ilde kurulan ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri iki temsilcinin İl Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alması hükme bağlanmıştır. Bu nedenle; 2021 yılı 04. 08. 2021 - 31. 12. 2021 dönemi için İl Vakıf Mütevelli Heyet üyelerini belirlemek amacıyla 02. 08. 2021 günü; Sosyal Yardım amaçlı faaliyette bulunan Vakıf ve Dernek temsilcileri ile saat 10. 00'da İlimizdeki Mahalle Muhtarları ile saat 11. 00'de, Muradiye Spor Kompleksinde seçim yapılacaktır. Seçime iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeleri en geç 30. 07. 2021 tarihi mesai bitimine kadar Nişancı Paşa Mahallesi, Yamanlar Caddesi, No 26/A - Şehzadeler/MANİSA adresinde bulunan İl Vakıf Başkanlığına veya seçim günü seçim komisyonuna teslim etmeleri, seçim için belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. 1- Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek veya Vakıf) Başkan veya yönetimce yetkilendirilmiş bir temsilcisi, Dernek veya Vakıflarına ait Tüzük/ Vakıf Senedi (Aslı ve Fotokopisi) Yönetim Kurulu Kararı ile verilen Yetki Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) 2- Mahalle Muhtarlarının, Muhtar Kimliği İlan olunur.

Kaynak: Habermetre