Son Dakika-Soma'da feci kaza! Otobüs TIR'a çarptı! Manisa Soma'daki otobüs kazasında son durum ne? Manisa Soma'daki otobüs kazasında kaç kişi öldü?
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Son Dakika-Soma'da feci kaza! Otobüs TIR'a çarptı! Manisa Soma'daki otobüs kazasında son durum ne? Manisa Soma'daki otobüs kazasında kaç kişi öldü?

Son Dakika-Soma'da feci kaza! Otobüs TIR'a çarptı! Manisa Soma'daki otobüs kazasında son durum ne? Manisa Soma'daki otobüs kazasında kaç kişi öldü?
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Son Dakika: Manisa'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen kaza haberi ile ilgili detaylar merak edilmekte. 50 kişinin bulunduğu otobüs kazadan sonra tanınmaz hale gelirken, vatandaşlar son gelişmeleri yakından merak etmekte. Peki, Manisa Soma'daki otobüs kazasında son durum ne? Son Dakika-Manisa Soma'daki otobüs kazasında kaç kişi öldü? Manisa Soma'da son durum ne?

Manisa, Soma'da sabah saatlerinde facia denecek bir kaza gerçekleşti. İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan ve içerisinde 50 kişinin olduğu bir yolcu otobüsün sağ şeritte bulunan tırın römork kısmına çarptı. Kaza sonrası otobüs tanınmaz hale gelirken, kaza ile detaylar ve son gelişmeler haberimizde.

Manisa Soma'daki otobüs kazasında son durum ne? Son Dakika-Manisa Soma'daki otobüs kazasında kaç kişi öldü? Manisa Soma'da son durum ne?
Manisa Soma otobüs tıra çarptı

MANİSA SOMA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA SON DURUM NE?

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kaza edinilen bilgilere göre İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

Manisa Soma'daki otobüs kazasında son durum ne? Son Dakika-Manisa Soma'daki otobüs kazasında kaç kişi öldü? Manisa Soma'da son durum ne?
Manisa Soma otobüs kazası

MANİSA SOMA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Feci kazada otobüste bulunan 50 kişiden 9'u hayatını kaybederken, 30 yolcunun ise yaralandığı öğrenildi. Manisa Valiliği tarafından kazayla ilgili yapılan açıklamada, yaralıların 9'unun Balıkesir'de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralıların ise Manisa'da bulunan hastanelerde tedavi edildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemelerin sürüyor.

Son Dakika-Soma'da feci kaza! Otobüs TIR'a çarptı! Manisa Soma'daki otobüs kazasında son durum ne? Manisa Soma'daki otobüs kazasında kaç kişi öldü?
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Son Dakika-Soma'da feci kaza! Otobüs TIR'a çarptı! Manisa Soma'daki otobüs kazasında son durum ne? Manisa Soma'daki otobüs kazasında kaç kişi öldü? - Haberler
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