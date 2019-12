: Manisa-soma'da 'veto' sevinci

05.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:16

Soma'da 'veto' sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasa teklifini veto etmesi, Manisa'nın Soma ilçesinde sevinçle karşılanırken, destek buldu. Çevreciler, yöre halkı ve tarım sektörünün temsilcileri 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'nin bacalarına filtre takılmasıyla temiz hava solunağı, tarım alanlarından daha fazla verim alınacağı görüşünde birleşti.

Türkiye'nin çeşitli illerine dağılmış durumdaki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Ancak CHP'nin 'namus meselesi' dediği, çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'sürpriz' şekilde veto edildi. Manisa'nın 108 bin 838 nüfuslu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanun teklifini veto etmesi sevinçle karşılandı. İçinde, herbirinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan, her biri 165 mw gücünde 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'nin hava kirliliğine neden olup, zehir saçtığını ileri süren yöre halkı ve çevreciler, kararın veto edilmesinin yüreklerine su serptiğini söyledi. Her 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının da azalacağı savunuldu.

'TOPRAĞIMIZDAN DAHA İYİ VERİM ALACAĞIZ, TEMİZ HAVA SOLUYACAĞIZ'

Termik santral bacalarına kesinlikle filtre takılması gerektiğini belirten Soma Ziraat Odası Başkanı Emin Benli, Cumhurbaşkanımızın termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasa teklifini veto etmesini, tarımla uğraşan kesim olarak olumlu karşılıyoruz. Termik santrallerden çıkan atıklar, toprağa ve ürünlerimize de zarar veriyor. Filtre takıldığında Soma'da her şey daha sağlıklı olacaktır. Toprağımızdan daha iyi verim alacağız, temiz hava soluyacağız dedi. Soma'da yaşayan, evli, 2 çocuk babası, 55 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Zeki Uğurtan (55) da Cumhurbaşkanımız, her zaman ifade ettiği 'Önce milletim ve devletimin menfaatleri gelir' ifadesini şu an yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasa teklifini veto ederek açık bir şekilde gösterdi dedi. Uğurtan, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bu duyarlılığından ve milletine sahip çıkmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2020 yılı sonuna kadar Türkiye'deki bütün termik santrallerimizin bacalarına filtre takılmasını en büyük arzumuz. Temiz bir hava solumanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz dedi.

VETO KARARI SEVİNÇLE KARŞILANDI

Evli, 1 çocuk babası, 39 yaşındaki öğretmen Sinan Özer de Cumhurbaşkanımızın yasa tasarısını veto etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz bu termik santrali yıllardır bir kader olarak gördük. Yıllardır filtre takılacağı söyleniyordu. Ancak, biz bir türlü filtre takıldığını göremedik. Ancak, en azından çocuklarımız bu filtrelerin takıldığını görsün ve temiz hava solusun istiyoruz. Santralin bacalarından çıkan partiküller ve zehirli gazlar hem toprağa hem havaya zarar veriyor. İnşallah filtre takılır, temiz havaya kavuşuruz diye konuştu. Cumhurbaşkanımız sine-i millete indi diyen Evli, 1 çocuk babası öğretmen 29 yaşındaki Eyüp Süleyman Anlı ise şöyle devam etti

Yani, 'Bu halkımın bir isteğidir' dedi. 'Halkım bir sıkıntı çekiyorsa ben de buna çözüm bulacağım' dedi. Türkiye'ye baktığımız da zaten bacasında filtre olmayan 15 termik santral var. Bu termik santraller nedeniyle en fazla kirliliği yaşayan iller arasında Kahramanmaraş, Muğla ve Manisa geliyor. Baktığımızda termik santral nedeniyle Manisa'da havada kükürt ve oksit fazla oranda. Havadaki bu kirlilik nedeniyle de doğal olarak bu bölgede bronşit gibi hastalıklar da çok fazla görülüyor. Termik santrallerin bacalarına filitre takılırsa en azından gelecek nesiller temiz havaya kavuşacaktır. İnşallah en kısa zamanda söz konusu filtreler takılır.

34 yaşındaki Esnaf Erol Saygılı da Yıllardır konuşulan termik santrallere filtre takılması konusunda son sözü Cumhurbaşkanımız söyledi. Meclisten çıkan yasa tasarısını Cumhurbaşkanımızın veto etmesi, kendisinin insan sağlığına verdiği önemi gösterdi. Soma, bu veto kararını bekliyordu. Daha önce filtrelerin takılması noktasında verilen süreler uzundu. Şimdi artık 2020 yılında bu filtreler takılacak ve biz de burada rahat bir nefes alacağız diye konuştu.

Çevreciler de veto kararını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

