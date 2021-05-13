MANİSA SOMA'DA FACİANIN YIL DÖNÜMÜNDE BAYRAM SABAHI HÜZÜN
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MANİSA SOMA'DA FACİANIN YIL DÖNÜMÜNDE BAYRAM SABAHI HÜZÜN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 7'nci yıl dönümünde, acı bir kez daha yaşandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 7'nci yıl dönümünde, acı bir kez daha yaşandı. Maden kazasında sonrası kurulan kurtarma ekinden maden işçisi Ahmet Mutluer, arkadaşlarının kabir ziyaretinde fenalaştı. Ahmet Mutluer, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mutluer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

MANİSA SOMA'DA FACİANIN YIL DÖNÜMÜNDE BAYRAM SABAHI HÜZÜN
MANİSA SOMA'DA FACİANIN YIL DÖNÜMÜNDE BAYRAM SABAHI HÜZÜN
MANİSA SOMA'DA FACİANIN YIL DÖNÜMÜNDE BAYRAM SABAHI HÜZÜN
MANİSA SOMA'DA FACİANIN YIL DÖNÜMÜNDE BAYRAM SABAHI HÜZÜN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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