MANİSA SOMA'DA FACİANIN YIL DÖNÜMÜNDE BAYRAM SABAHI HÜZÜN
Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 7'nci yıl dönümünde, acı bir kez daha yaşandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 7'nci yıl dönümünde, acı bir kez daha yaşandı. Maden kazasında sonrası kurulan kurtarma ekinden maden işçisi Ahmet Mutluer, arkadaşlarının kabir ziyaretinde fenalaştı. Ahmet Mutluer, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mutluer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı