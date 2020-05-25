MANİSA Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp davul eşliğinde oynayanlara ceza yağdı
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MANİSA Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp davul eşliğinde oynayanlara ceza yağdı

Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp davul eşliğinde oynayanlara ceza yağdıMANİSA'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, sokakta davul ve otomobilden çalan hareketli...

25.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:36

Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp davul eşliğinde oynayanlara ceza yağdı

MANİSA'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, sokakta davul ve otomobilden çalan hareketli müzikler eşliğinde oynayıp, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

Bir vatandaş, dün gece Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp, sosyal medya gördüğü canlı yayından yola çıkarak 4 Eylül Mahallesi, 254 sokak üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşların olduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine harekete geçen polis, görüntülerden sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, davul ve otomobilden çalınan hareketli müzikler eşliğinde oynadıkları tespit edilen 11 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve İçişleri Bakanlığı'nın 8184 sayılı sokağa çıkma kısıtlaması getiren genelgesi gereği toplamda 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan canlı yayınlanan görüntülerdeki durum ise pes dedirtti. Görüntülerde, bugüne kadar pozitif vakanın görülmediği Kula'da vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak, salgının hiç görülmemesinin verdiği rehavet ile davul eşliğinde oyun havası oynamaları yer aldı.

MANİSA Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp davul eşliğinde oynayanlara ceza yağdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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