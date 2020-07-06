Manisa Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi
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Manisa Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi

Şiddetli fırtına cami minaresini devirdiMANİSA'nın Selendi ilçesinde, etkili olan fırtınada Aşıklar camisinin minaresi devrildi.

06.07.2020 00:41 | Son Güncelleme: 06.07.2020 00:59

Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, etkili olan fırtınada Aşıklar camisinin minaresi devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Aşıklar Camii'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle, caminin minaresi devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, minarenin yıkıldığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık, polis, itaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini aldı. Yola devrilen cami minaresinin molozları, belediye ekiplerince temizlendi.

Manisa Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi

Kaynak: DHA

Manşet

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