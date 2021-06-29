Manisa, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
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Manisa, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Manisa, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, sezon hazırlıklarına yaptığı iki idmanla devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, sezon hazırlıklarına yaptığı iki idmanla devam etti.

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında futbolcular, dayanıklılık çalışması yaptı.

Akşam çalışmasında ise denge ve koordinasyon idmanları gerçekleştirildi

Manisa, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan kaleci Yusuf Balcıoğlu ile kiralık sözleşmesi sona eren Recep Burak Yılmaz takımdan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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