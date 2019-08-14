MANİSA Seyir tepesinden uçuruma düşüp öldü, kurtarmak isteyen arkadaşları yaralandı

14.08.2019 11:22

Seyir tepesinden uçuruma düşüp öldü, kurtarmak isteyen arkadaşları yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki seyir tepesinden çevreyi izleyen 3 gençten 24 yaşındaki Hilmi Köse, dengesini kaybedip, 300 metreden uçuruma düşünce yaşamını yitirdi. Köse'ye yardım için yamaçtan aşağı inmeye çalışan 2 arkadaşı ise, düşme tehlikesi atlatıp yaralandı.

Olay, dün (salı) saat 19.30 sıralarında, Osmaniye Mahallesi'ndeki Gürlek Mevkii'nde meydana geldi. Arkadaşları Gökhan Güzelsoy (24) ve Yiğit Sarkıt (28) ile seyir tepesine giden Hilmi Köse, burad abulundukları sırada bir anda dengesini kaybedip, 300 metreden uçuruma düştü. Güzelsoy ve Sarkıt, Köse'ye yardım için yamaçtan aşağı inmek istedi. Düşme tehlikesi atlatan bu iki genç, yamaçtaki ağaçlara tutunarak kurtuldu. Ancak Güzelsoy ve Sarkıt, bulundukları yerde mahsur kaldı. Mahsur kalan gençler yakınlarını arayıp yardım istedi. Gençlerin yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Güzelsoy ve Sarkıt'ı, halatla sabitleyip yukarı çekerek kurtardı. Arama kurtarma ekipleri Hilmi Köse'yi kurtarmak için de çalışma yaptı. Çalışmadan üzücü haber geldi. Köse'nin yaklaşık 300 metrelik uçurumun dibindeki cesedine ulaşıldı. Köse'nin cesedi, bulunduğu yerden alınıp, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hafif yaralanan Güzelsoy ve Sarkıt ise ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA