Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı
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Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Sağlık

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yolculuk yapacak vatandaşlar ve çalışanlar için Kovid-19 aşı istasyonu oluşturuldu.

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yolculuk yapacak vatandaşlar ve çalışanlar için Kovid-19 aşı istasyonu oluşturuldu.

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğünce terminalde kurulan istasyonda vatandaşlar, aşılarını olmaya başladı.

Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara da aşı istasyonunu ziyaret ederek, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İlçe Sağlık Müdürü Müjde İlgün, ilçe genelinde etkin ve hızlı aşılamaya devam ettiklerini belirterek, "Dün itibarıyla Manisa otogarında hizmet vermeye başladık. Burada açtığımız aşılama istasyonuna başvuran vatandaşlarımıza randevuya ihtiyaç duymadan aşılarını yapıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Kerim Girgin, otogardaki aşı uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu imkanı sağladığı için yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Uğraşmadan, herhangi bir yoğunluğa girmeden aşılarımızı oluyoruz. Normal şartlarda bu akşam devlet hastanesine gidip aşımı olacaktım ama bu durumda otogarda aşımı zahmete girmeden yaptırdım." diye konuştu.

Eren Yalçın da iş yoğunluğu nedeniyle hastaneye gidip aşı yaptırmaya fırsat bulamadığını anlatarak, "Ayrıca hastane kalabalık olduğu için içeriye de çok girmek istemiyordum. Böyle olması daha iyi oldu, aşıya kolay ulaşabilir hale geldi." ifadelerini kullandı.

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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