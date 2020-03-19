Manisa Şehir Hastanesinin maskelerini, gönüllü personel dikiyor Manisa Şehir Hastanesinin aralarında hemşire ve hasta bakıcıların bulunduğu gönüllü personel, evlerinden getirdikleri dikiş makineleriyle, hastanede oluşturulan atölyede maske üretimine başladı.

Manisa Şehir Hastanesinin aralarında hemşire ve hasta bakıcıların bulunduğu gönüllü personel, evlerinden getirdikleri dikiş makineleriyle, hastanede oluşturulan atölyede maske üretimine başladı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülmesiyle artan maske talebine çözüm bulmak için harekete geçen Manisa Şehir Hastanesinde bir grup gönüllü sağlık çalışanı, hastane bünyesinde maske üretme talebini yönetime iletti.

Hastane yönetiminin bu teklifi kabul etmesinin ardından hastanenin çamaşırhane bölümünde hazırlanan atölyeye evlerindeki dikiş makinelerini getiren gönüllü personel, burada hastane yönetiminin aldığı kumaşları ve lastikleri kesip, dikerek maske üretmeye başladı.

Günde ortalama 600 hijyenik maskenin hazırlandığı Manisa Şehir Hastanesinde üretilen maskeler, dikim sonrası press ütüde 120 derecelik ısıyla ütülenerek dezenfeksiyonu sağlanıyor, paketleniyor ve hastane çalışanlarının hizmetine sunuluyor.

Manisa Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serda Kamalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışanların hiçbir karşılık beklemeden maske üretimine katıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Üretilen maskeleri enfeksiyon komitemize sunduk ve daha sonra profesyonel olarak üretim yapmaya başladık. Şu anda arkadaşlarımız sayesinde günlük olarak kullanabileceğimiz maske ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bundaki amacımız stoklarımızı da daha dikkatli kullanmak. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız bizim maske ihtiyacımızı karşılasa da biz de çalışanlar olarak destek olmayı amaçladık ve bunu da başardık."

Kamalı, çok düşük maliyete maske ürettiklerine dikkati çekerek, "Bir top kumaş bizlere geldikten sonra bu kumaş katlanarak kesiliyor. Kesim sonrasında 120 derecede ütülenip, paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Bir maskede üretim maliyetimiz ortalama 15-20 kuruş ve günlük yaklaşık 600 maske üretmekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA