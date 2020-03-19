Manisa Şehir Hastanesinin maskelerini, gönüllü personel dikiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Manisa Şehir Hastanesinin maskelerini, gönüllü personel dikiyor - Haber
Türkiye, Manisa, Sağlık

Manisa Şehir Hastanesinin maskelerini, gönüllü personel dikiyor

Manisa Şehir Hastanesinin aralarında hemşire ve hasta bakıcıların bulunduğu gönüllü personel, evlerinden getirdikleri dikiş makineleriyle, hastanede oluşturulan atölyede maske üretimine başladı.

19.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:45
Manisa Şehir Hastanesinin maskelerini, gönüllü personel dikiyor

Manisa Şehir Hastanesinin aralarında hemşire ve hasta bakıcıların bulunduğu gönüllü personel, evlerinden getirdikleri dikiş makineleriyle, hastanede oluşturulan atölyede maske üretimine başladı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülmesiyle artan maske talebine çözüm bulmak için harekete geçen Manisa Şehir Hastanesinde bir grup gönüllü sağlık çalışanı, hastane bünyesinde maske üretme talebini yönetime iletti.

Hastane yönetiminin bu teklifi kabul etmesinin ardından hastanenin çamaşırhane bölümünde hazırlanan atölyeye evlerindeki dikiş makinelerini getiren gönüllü personel, burada hastane yönetiminin aldığı kumaşları ve lastikleri kesip, dikerek maske üretmeye başladı.

Günde ortalama 600 hijyenik maskenin hazırlandığı Manisa Şehir Hastanesinde üretilen maskeler, dikim sonrası press ütüde 120 derecelik ısıyla ütülenerek dezenfeksiyonu sağlanıyor, paketleniyor ve hastane çalışanlarının hizmetine sunuluyor.

Manisa Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serda Kamalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışanların hiçbir karşılık beklemeden maske üretimine katıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Üretilen maskeleri enfeksiyon komitemize sunduk ve daha sonra profesyonel olarak üretim yapmaya başladık. Şu anda arkadaşlarımız sayesinde günlük olarak kullanabileceğimiz maske ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bundaki amacımız stoklarımızı da daha dikkatli kullanmak. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız bizim maske ihtiyacımızı karşılasa da biz de çalışanlar olarak destek olmayı amaçladık ve bunu da başardık."

Kamalı, çok düşük maliyete maske ürettiklerine dikkati çekerek, "Bir top kumaş bizlere geldikten sonra bu kumaş katlanarak kesiliyor. Kesim sonrasında 120 derecede ütülenip, paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Bir maskede üretim maliyetimiz ortalama 15-20 kuruş ve günlük yaklaşık 600 maske üretmekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haber
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı Haber
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haber
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Haber
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Haber
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya...
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Aleyna Tilki Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Metin Oktay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Vatandaş
Şu an buradasınız: Manisa Şehir Hastanesinin maskelerini, gönüllü personel dikiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 19:28:07. #1.14#
title