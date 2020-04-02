Manisa Şehir Hastanesi, Avrupa ve Amerika'ya da şifa olacak
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Manisa Şehir Hastanesi, Avrupa ve Amerika'ya da şifa olacak

Dünyada Korona virüsle (Covid-19) mücadelede hastane ve yatak sayısında kriz yaşanırken, son yıllardaki en büyük sağlık yatırımını yapan Türkiye'de arka arkaya açılan şehir hastaneleri güven veriyor.

02.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:33
Manisa Şehir Hastanesi, Avrupa ve Amerika'ya da şifa olacak

Dünyada Korona virüsle (Covid-19) mücadelede hastane ve yatak sayısında kriz yaşanırken, son yıllardaki en büyük sağlık yatırımını yapan Türkiye'de arka arkaya açılan şehir hastaneleri güven veriyor. Açıldığı günden bu yana 1 milyon 600 bin hastaya hizmet veren ve 'Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' de bulunan Manisa Şehir Hastanesi, önümüzdeki dönemlerde Manisa'ya şifanın yanı sıra ekonomik anlamda da katma değer sağlayacak.

Korona virüsle mücadelede sağlık sistemleri adeta çöken Avrupa ve Amerika, hastane ve yatak konusunda büyük sıkıntılar yaşarken, son yıllarda arka arkaya açılan şehir hastaneleri Türkiye'nin bu salgına karşı elini güçlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim' olarak nitelediği şehir hastanelerinden biri olan 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi de açıldığı 30 Ekim 2018 yılından bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin hastaya hizmet verdi. Özellikleriyle adeta beş yıldızlı otel konforunu aratmayan Manisa Şehir Hastanesi, 173 bin metrekare kapalı alana sahip. Acil hasta nakilleri için helikopter pisti bulunan hastanede 103 yoğun bakım, 236 tek kişilik yatak, 100 çift kişilik yatak, 19 ameliyathane, 16 fizik tedavi ve rehabilitasyon yatağı ve 4 katlı bin 500 araçlık otopark yer alıyor. Ayrıca salgın gibi acil durumlarda 558 yatağa ilave olarak tek kişilik yataklar iki kişilik hale getirilip 236 yatak daha eklenebiliyor. Yaşlı ve yürümekte zorluk çeken hastalar için akülü sandalye hizmetinin de verildiği hastanede, hastalar için her türlü kolaylık sağlanıyor. Dev sağlık kompleksinde vatandaşlar için ayrıca yürüyen bantlar da bulunuyor. Yapılan anketlerde hasta memnuniyetinin yüzde 98'i bulduğu Manisa Şehir Hastanesi, korona virüs ile mücadelede de aktif rol oynuyor. Geniş alanlar, insanların birbiriyle temasını azaltması açısından hasta ve çalışan güvenliği için riskleri azaltıyor.

"ŞEHİR HASTANESİ ADETA MANİSA İÇİN BİR KARARGAH"

Manisa Şehir Hastanesinin temelinin atılmasından bu güne kadar süreci çok yakından takip eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, şehir hastanelerinin önemi hakkında bilgi verdi. Baybatur, "Manisa Şehir Hastanesi, Türkiye'deki diğer şehir hastaneleri gibi Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği bir projeydi. Manisa özelinde baktığımızda sağlık açısından, hastanecilik açısından, tedavi açısından çağ atlatmış bir hastaneyle bugün Manisa'da hizmet görülüyor. Bugün itibariyle malum olduğu üzere bu korona virüs ile uğraşılan bir dönemde Manisa Şehir Hastanesi adeta Manisa için bir karargah. Hatta çevre illerden gelenlerin tedavi gördüğü bir yer haline geldi. Bu bakımdan Manisa Şehir Hastanesi muhalefetin çok yaygaralar koparmasına rağmen bugün görüyoruz ki Avrupa, Amerika sınıfta kalmasına rağmen bizler özellikle şehir hastaneleriyle beraber hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızla alınan tedbirler neticesi ve sonrasında vakalarda yapılan tedbirler, tedaviler neticesinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Böylesi bir süreçte mücadele eden hekim arkadaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına teşekkür etmek gerekiyor. O kardeşlerimize Allah güç kuvvet versin" dedi.

"GEREKİRSE BİRER YATAK DAHA İLAVE EDİLEREK, KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKARILABİLİR"

Manisa Şehir Hastanesinin 558 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Baybatur, "Bunun 236 tanesi de tek kişilik odalarda tek yatak şeklinde hizmet görülüyor. Yaklaşık 110 tane de yoğun bakım ünitesi var. Bu çok önemli bir rakam. Ben önceki dönemleri hatırlıyorum. Buralarda yoğun bakımda yer bulabilmek için vatandaşlar siyasileri, milletvekillerini arardı 'Şu hastaneye geldik yoğun bakım yok. Hastamız çok kötü durumda. Lütfen bize yardımcı olun' denilirdi. Denizli'ye, İzmir'e, Aydın'a hasta gönderildiğini biliyorum. Ayrıca bu 236 olan tek kişilik yatak sayısını acil durumlarda gerekirse birer yatak daha ilave ederek bir 236 yatak daha kazanıyoruz. Fiziki ortamları, odaların genişliği sağlık açısından da hijyen açısından da çok büyük bir öneme sahip. Manisa Şehir Hastanesinde şu ana kadar tedavi gören, poliklinik hizmeti alan, acil hasta dahil olmak üzere şu an itibariyle yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi Manisa Şehir Hastanesinden hizmet gördü. Manisa'nın 1 milyon 400 bin nüfusu olduğunu düşünürsek eğer ne kadar büyük hizmet yapıldığını ne kadar çok insana hizmet ulaştırıldığını görmüş oluyoruz" diye konuştu.

"MANİSA ŞEHİR HASTANESİ ULUSLAR ARASI STANDARTLARA SAHİP"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği Şehir Hastanelerinin bir bir hayata geçmesiyle Türkiye'nin uluslararası standartlarda bir sağlık hizmetine kavuştuğunu belirten Baybatur, gerek fiziki altyapı gerekse tıp teknolojileri açısında modern imkanlara sahip olmanın Türkiye'yi sağlık turizmi alanında da cazibe merkezi haline getirdiğini söyledi. Bir hayalin gerçekleşmesiyle Türkiye'nin bugün bu noktaya geldiğine dikkat çeken Baybatur, "Uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşlarına sahip olmasanız Avrupa, Amerika hastasını size gönderir mi?" diye sordu.

Baybatur, "Başka ülkelerinden tedavi amaçlı olarak hastanenize hasta gelebilmesi için Uluslararası Sağlık ve Turizm Yetki Belgesi'ni almamız gerekiyor. Manisa Şehir Hastanesi de bu manada uluslararası standartlarda hizmet verdiği için şu an 'Uluslararası Sağlık ve Turizm Yetki Belgesi'ni almış bir şehir hastanesi. Bugün Manisa'daki hemşehrilerimize yapılan hizmet uluslararası standartlara tam manasıyla uygun bir şekilde yapılmaktadır. İnşallah bu virüs belası geçtikten sonra ben inanıyorum ki Amerika'dan, Avrupa'dan ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar Türkiye'de sağlık turizmi olarak da ifade edilen şekilde hem burada tedavisini olmak, şifa bulmak hem de turizm mahiyetinde şehrimize gelip şehrimizi tanıma fırsatı bulacaklar. Dünyadaki uluslararası sağlık örgütleri açısından muazzam bir standarttır. Bu işin 'Firstclass'ı ya da 'şampiyonlar ligi' diyebiliriz. Bugün Manisa Şehir Hastanemiz bu standartlara sahiptir. Bu standartlarda da Manisalılara hizmet etmektedir" dedi.

(Önder Aydın-Aykut Yeniçağ/İHA)

Manisa Şehir Hastanesi, Avrupa ve Amerika'ya da şifa olacak

Kaynak: İHA

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Manisa Şehir Hastanesi, Avrupa ve Amerika'ya da şifa olacak
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