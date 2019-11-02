Manisa Şehir Hastanesi 1 yaşında

02.11.2019 11:02

Geçen yıl açılan Manisa Şehir Hastanesi 1 milyon 437 bin kişiye hizmet verdi.



Manisa Şehir Hastanesinin hizmet vermeye başlamasının birinci yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, hastanede 1 milyon 437 bin poliklinik hizmeti verilirken, 2 bin 699 doğum gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Polikliniğin kapılarını 30 Ekim 2018'de açtıklarını hatırlatan Saka, açıklamasında şunları kaydetti:

"Manisa Şehir Hastanesi olarak 257 bin 417 erişkin, kadın-doğum ve çocuk acil servise, 1 milyon 180 bin 283 polikliniklere müracaat eden hastamız olmuştur. Bu süre içinde 27 bin 805 hasta yatarak tedavi görmüştür. Sahip olduğu teknolojik imkanlarla çok üst düzey ameliyatlar yapan hastanemizde 28 bin 505 ameliyat gerçekleşmiştir. Hastanemizde bir yıllık süre içinde 3 bin 488 hastamıza endoskopi, 2 bin 168 hastamıza ise kolonoskopi işlemi yapılırken, 4 bin 483 anjiyo, 200 bypass ameliyatı gerçekleştirerek Ege Bölgesinin kalp merkezi haline gelmiştir. Hastanemiz teknik ve hizmet anlamında üst seviyeleri yakaladı ve inşallah hep birlikte her geçen gün daha da ileri hedeflere götürme çabası içinde olacağız."

Kaynak: AA