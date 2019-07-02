MANİSA Sarıgöl'deki üzüm bağları sıcaktan korunmak için örtüldü

Sarıgöl'deki üzüm bağları sıcaktan korunmak için örtüldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yetiştirildiği bağlar, kışın doludan korunmak için örtülürken bu kez de aşırı sıcağa önlem amacıyla örtüldü.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl'deki üzüm bağları, yükselen hava sıcaklığından korumak için örtü altına alınıyor. İki ve dört yıl kullanım ömürlü beyaz kanaviçe örtüler, bu çalışma kapsamında kullanıldı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl Ovası'nda 130 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirildiğini belirterek, Bu yıl bağlar, erken örtülmeye başlandı. Sebebi ise hava sıcaklıkların aniden bastırması. Tahminen ovamızın yüzde 95'i, örtü altına alınarak korunacak dedi. Sarıgöllü üzüm üreticisi Emin Çepel, ay sonuna kadar ilçenin tüm üzüm bağlarının örtü altına alınacağını belirterek, Ayın sona doğru, Sarıgöl Ovası'nın tamamı örtülmüş olur. Bu örtüler olmasa, bağlardaki üzümlerimizi koruyamayız dedi.

Kaynak: DHA