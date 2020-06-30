MANİSA Sarıgöl'de üzüm bağları erken örtü altına alınmaya başladı
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MANİSA Sarıgöl'de üzüm bağları erken örtü altına alınmaya başladı

Sarıgöl'de üzüm bağları erken örtü altına alınmaya başladıMANİSA'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağları hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçen yıla oranla bir hafta önce örtü altına...

30.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:27

Sarıgöl'de üzüm bağları erken örtü altına alınmaya başladı

MANİSA'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağları hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçen yıla oranla bir hafta önce örtü altına alınmaya başladı.

Her yıl temmuz ayının ilk haftasında, koruma amaçlı üzüm bağlarının beyaz kanaviçe naylonla örtülmesine, bu yıl geçmiş yıllara oranla erken başlandı. Hava sıcaklıklarının açık alanda 43-44 dereceyi bulduğu Sarıgöl'de üzüm bağlarına zarar gelmesinden korkan üreticiler çareyi üzüm bağlarını örtü altına almakta buldu. Üzüm bağlarında örtü çalışmaları için kurulan ekipler, üreticilerin taleplerinin çok fazla olması nedeniyle sıra vermek zorunda kalırken kimi üreticiler ise aileleriyle birlikte üzüm bağlarını kendileri örtmek için çalışma başlattı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bu yıl hava sıcaklıkların aşırı olarak erken gelmesi nedeniyle üzüm bağlarında koruma amaçlı örtü çalışmalarını erken başladığına dikkati çekip, "Geçen yıl temmuz ayının ilk haftası örtü çalışmalarımız başlamıştı. Bu yıl hava şartları nedeniyle bağcılarımız örtü çalışmalarını daha erkene çekti. Şimdi örtülen bağlarımız üzüm hasadı tamamlanana kadar kalır. Sarıgöl'de,130 bin dekarlık alanda üzüm bağımız bulunmakta. Bunun bu yıl 100 bin dekarı örtü alına alınacak. Beyaz kanaviçelerin kullanım süreleri 2-4 yıldır. Örtüler üzüm bağlarını doludan, sıcaktan, yağmurdan, tozdan korumaktadır" dedi.

EKİPLER KURULDU

Üzüm bağlarını örtü altına alma çalışmalarıyla birlikte 10-12 kişilik ekipler kurularak çalışmalar yapılmakta olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Temmuz ayının sonlarına doğru örtü çalışmaları tamamlanır. Örtü çalışmaları için bir işçinin gündeliği 120 TL ayrıca 7 TL dayıbaşı ücreti verilmekte" dedi.

MANİSA Sarıgöl'de üzüm bağları erken örtü altına alınmaya başladı

Kaynak: DHA

Manşet

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