MANİSA Şampiyon futbolcu boş zamanlarında inşaatlarda çalışıp harçlığını çıkarıyor

Şampiyon futbolcu boş zamanlarında inşaatlarda çalışıp harçlığını çıkarıyor

Manisa Futbol Kulübü U-14 takımının şampiyon sporcularından İsmail Ediz (14), maç ve antrenmanlardan arta kalan zamanlarında babasının yanında inşaatlarda çalışarak harçlığını çıkartıyor. Hedefinin profesyonel futbolcu olmak olduğunu belirten Ediz, aynı zamanda Manisa Spor Lisesi'nde eğitimini sürdürüyor.

Manisa Futbol Kulübü U-14 takımı, geçen 7-8 Temmuz'da Kastamonu'da 74 ilden 126 takımın katıldığı 2018-2019 U-14 Türkiye Şampiyonası'nda, Sakaryasporu 5-0'lık skorla yenerek şampiyon oldu. Şampiyonluğu Manisa'ya getiren takımın oyuncularından biri de İsmail Ediz'di. 3 yıldır Manisa Futbol Kulübü'nün formasını giyen Ediz, futboldan arta kalan zamanlarında ve özellikle yaz aylarında babasıyla inşaatlarda çalışarak harçlığını çıkartıyor. İnşaatlarda tuğla taşıyıp, çivi toplayan, harç karan, gerektiğinde işçilere su servisi yapan Ediz, aynı zamanda eğitimine de devam ediyor.

Manisa Spor Lisesi öğrencisi olan Ediz, futbol oynamanın daha küçük yaşlardan itibaren hayali olduğunu belirtip, Babamın desteği ile bu spora başladım. 3 yıldır da kulübümde elimden gelenin fazlasını yaparak, mücadele etmeye çalışıyorum. Bu sezon U-14 takımları arasındaki şampiyonada birinci olup, kupayı Manisa'ya getirdik. Hedefim profesyonel bir futbolcu olmak dedi.

Boş zamanlarında inşaatlarda çalışıp, harçlığını çıkardığını belirten Ediz, Hem inşaatlarda çalışmak hem spor yapmak hem de eğitimimi sürdürmek yorucu oluyor. Hayallerimi düşününce bütün yorgunluğum gidiyor. 'Spor yapıyor, inşaatlarda çalışıyorum' diye derslerimi hiçbir zaman ihmal etmedim. Yapmam gereken hayatın her alanındaki yaşamı anlayabilmek. Bunun içinde tüm bu işleri bir arada yürütebilmem, başarmam gerekiyor. Bu nedenle de hem takımımda hem iş hayatımda hem de okul hayatımda elimden geldiğince mücadele ediyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA