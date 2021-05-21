MANİSA SALİHLİ'DE KAMYONET DEVRİLDİ: 3 YARALI
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MANİSA SALİHLİ'DE KAMYONET DEVRİLDİ: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bariyerlere çarparak devrildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara E-96 Karayolu Bülent Ecevit Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir istikametinden, Ankara istikametine seyir halinde olan Yüksel E. idaresindeki 45 SA 4066 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü Yüksel E., yolcu konumunda bulunan Muammer A. ve Mustafa Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavisi süren yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kamyonetin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

MANİSA SALİHLİ'DE KAMYONET DEVRİLDİ: 3 YARALI
MANİSA SALİHLİ'DE KAMYONET DEVRİLDİ: 3 YARALI
MANİSA SALİHLİ'DE KAMYONET DEVRİLDİ: 3 YARALI
MANİSA SALİHLİ'DE KAMYONET DEVRİLDİ: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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