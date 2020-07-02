MANİSA Salihli'de drone destekli Hint keneviri operasyonu Salihli'de drone destekli Hint keneviri operasyonuMANİSA'nın Salihli ilçesinde, ormanlık alanda drone destekli operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 452 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Salihli'de drone destekli Hint keneviri operasyonu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, ormanlık alanda drone destekli operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 452 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sart Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) ortak çalışma yaptı. Başlıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir ekildiği üzerine bölge kontrol edildi. Drone destekli yapılan kontrolde, ormanlık alanda boyları 2.5-3 metre arasında toplam 452 kök Hint keneviri ele geçirildi. Keneviri kimin ektiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA