Manisa Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
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Manisa Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndüMANİSA'nın Salihli ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, dolu yağışı ise ekili alanlarda hasara neden oldu.

07.07.2020 01:05 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:32

Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, dolu yağışı ise ekili alanlarda hasara neden oldu.

Salihli'de aniden bastıran dolu ve sağanak yağışı nedeniyle kent merkezi sular altında kaldı.

Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken dolu nedeniyle arabalarda zarar gördü. Kurudere, Fevzipaşa ve Kocaçeşme mahallelerinde yollar araç ve yaya trafiğine tamamen kapanırken, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tıkanan mazgalları açarak suları tahliye etmeye çalıştı.

Manisa Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Kaynak: DHA

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