Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'nde "masal terapisi" uygulaması

24.10.2019 15:10

Davranış bozukluğu ve psikolojik zorluklar yaşayan çocukların kendilerini tanıması ve dünyaya farklı bir açıdan bakabilmelerini amaçlayan masal terapisi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde de uygulanmaya başlandı.

Öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite rahatsızlıklarıyla masal terapisi sayesinde başa çıkmayı öğrenen hastane çalışanı Yakup Efe, aynı rahatsızlıkları yaşayan hastalara psikiyatri uzmanları denetiminde terapi uygulayarak yardımcı olmaya çalışıyor.

Manisa'da memur olarak çalışmaya başladığı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde kendisine öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite teşhisi konan Yakup Efe, hobi olarak masal ve hikayeler yazmaya başladı.

Daha sonra masalların kendi rahatsızlıklarının tedavisinde etkili olduğunu öğrenen Efe, İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda eğitimlere katılarak "Masal Terapistliği" lisansı aldı.

Çalıştığı hastanedeki psikiyatri uzmanlarının desteğiyle masal terapisini hastaneye başvuran çocuk ve yetişkin hastalara uygulamaya başlayan Efe, evinin odasında amatör bir stüdyo kurarak kaydettiği masalları sosyal medyadan yayınlamaya başladı.

Terapiler 3 ila 17 seans sürüyor

Yakup Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlattığı masal ve hikayelerle önce kendisini tanıdığını, birtakım şeyleri diğer insanlardan neden farklı düşünüp farklı yaptığını anladığını söyledi. Masallarını önce kendine anlattığını dile getiren Efe, "Bir çiviyi duvara çakmak, yerine oturtmak için 3-5 defa vururuz. Bir sözü veya bir olguyu insan zihnine yerleştirmek için de 3-5 defa anlatmak gerekir. Masal terapisi ve masallardaki yolculuğum önce şahsıma iyi geldi." dedi.

Terapilerinde anlattığı masallarda Türk kültürüne ait kahramanları kullandığını vurgulayan Efe, şu bilgileri verdi:

"Bizim harika Anadolu ve Türk masallarımız var. Bunları yaymak istedim. Masal terapisi eğitimini aldım. Akabinde masal terapisi uzmanlığı ve masal terapisti eğitici eğitimini de alarak kendimi geliştirdim. Terapiler 3 ila 17 seans sürüyor. Öncelikle 'mayalama masalı' dediğimiz bir masalla başlıyoruz. Önce kişiyi tanımak gerekiyor. Doktoru da burada çok büyük etken, hasta hakkında bilgiler verip bana rehberlik yapmış oluyor. Hastayı tanıdığımda ona uygun masallar yazıyorum. Bu, belli başlı metaforlar kullanarak kişinin farkındalığının, çevresiyle etkileşiminin, üreticiliğinin artması için kullanılan bir yöntem."

Hastalara uyguladığı masal terapilerinden sonra hasta yakınlarından olumlu geri dönüşler aldığını anlatan Efe, hastaların hikaye ve masallarla hayatı bir başkasının deneyiminden görerek kendilerine bir model olarak alabildiğini belirtti.

Efe, masal terapisinin sadece çocuklara yönelik bir uygulama olmadığını, yetişkinlerin de masallarla farklı bakış açıları elde edebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA