Manisa protokolü deprem bölgesinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa protokolü deprem bölgesinde

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa protokolü mahalleye gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

Manisa protokolü deprem bölgesinde
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa protokolü mahalleye gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Öte yandan deprem bölgesi havadan görüntülendi.

Manisa'nı Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem nedeniyle yaralanma ve maddi hasar meydana gelmezken, vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Deprem sırasında mahalle meydanına çıkan vatandaşlar daha sonra evlerine döndü. Deprem sonrası Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, 112 Acil Servis, Kızılay ve AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Milletvekilleri ve Saruhanlı protokolü vatandaşlarla sohbet ederek depremle ilgili son durum hakkında bilgi aldı.

Depremi yaşayan vatandaşlar, deprem sırasında panik içerisinde olduklarını ve bir süre evlerini terk ettiklerini belirterek, hasar meydana gelmeyen deprem sonrasında yeniden evlerine döndüklerini belirtti.

Depremin yaşandığı Kumkuyucak Mahallesi'ndeki son durum hakkında bilgi veren Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Saruhanlımız depremle yaşamayı öğrendi biliyor. Depremin yaşandığı ilk sıralarda tabi panik olabiliyor. Ben Saruhanlılı hemşehrilerimi sükünete davet ediyorum. Her şey belediyemizin ve devletimizin kurumları koordinatörlüğünde sahadayız. Kaymakamlığımız ve belediyemiz olarak hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. Belediyemizin ve devletimizin tüm kurumları burada. Vatandaşlarımızın ne sıkıntısı varsa yerel yönetimlerimiz ve devletimizin kurumları olarak çözeceğimizi söylüyorum. 2 gün önce Büyükbelen Mahallemizde sel felaketi yaşadık. Bugün de Kumkuyucak Mahallemizde bir deprem yaşadık. Allah afetlerden korusun diyoruz" dedi.

"AFAD ve UMKE ekiplerimize bir iş düşmemiş olması sevindirici"

Deprem bölgesinden açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Buraya ilk geldiğimizde bir panik havası vardı. Az bir deprem değil 5.5 ama şiddetine göre yıkımın yaşanmadığını gördük. Yaptığımız görüşmelerde burasının eskiden belde belediyesiydi. İyi kötü bu evler bir plan, proje, denetim görmüş evler. Geçmiş dönem çok yakındaki köylerde 4.7'de 60 tane ev ağır hasarlı olmuşken, bugün 12 tane ev orta hasarlı. Demek ki belediyenin denetimi, buraların iyi kötü zamanında buranın belediyelik ruhsatlı olması ve bir plan, proje, denetim görmüş olması önemli. Bundan alınacak dersler var. Şu anda AFAD burada, UMKE ekipleri burada. Onlara bir iş düşmemiş olması bizim açımızdan son derece memnuniyet verici. Vatandaşlarımızı olası artçı depremler konusunda uyarıyoruz. Merkezi idare olsun, yerel yönetimler olsun hepimizin depremin her an her yerde olabileceği konusunda tedbirli olmamız gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hamdolsun vefat edenimiz yok, ağır hasarlı bir ev yok"

Deprem nedeniyle devletim tüm kurumlarının bölge olduğunu belirten AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, "Saruhanlı ilçemize Kumkuyucak Mahalle merkezi olmak üzere 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Görüyoruz ki hamdolsun vefat edenimiz yok, ağır hasarlı bir ev yok. Deprem sonra ilk olarak AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz bölgeye geldi. Burada gerekli incelemeler yürütülüyor. Tespitler yapıldıktan sonra devletimiz gereğini yapacaktır. Çok şiddetli hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Depremle ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Adnan Menderes Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Buse Varol Acun Ilıcalı Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Alper Ulusoy Bülent Uygun Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Manisa protokolü deprem bölgesinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:47:31. #1.14#
title