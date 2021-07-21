Manisa Protokolü Bayramlaştı

Manisa protokolü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Millet Çarşısı Fuaye Salonu'nda bayramlaştı.

Manisa protokolü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Millet Çarşısı Fuaye Salonu'nda bayramlaştı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü de katıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Manisa protokolü Millet Çarşısı Fuaye Salonu'nda bayramlaşmak amacıyla bir araya geldi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Adli Erkan Üyeleri, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MASKİ Daire Başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, tüm konukları tek tek selamladı ve Kurban Bayramını kutladı. İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün, Kurban Bayramı münasebetiyle dua okumasının ardından protokol bayramlaşma töreni sona erdi.

Kaynak: Habermetre