Manisa Protokolü Bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Protokolü Bayramlaştı

Manisa Protokolü Bayramlaştı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Manisa protokolü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Millet Çarşısı Fuaye Salonu'nda bayramlaştı.

Manisa protokolü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Millet Çarşısı Fuaye Salonu'nda bayramlaştı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü de katıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Manisa protokolü Millet Çarşısı Fuaye Salonu'nda bayramlaşmak amacıyla bir araya geldi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Adli Erkan Üyeleri, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MASKİ Daire Başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, tüm konukları tek tek selamladı ve Kurban Bayramını kutladı. İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün, Kurban Bayramı münasebetiyle dua okumasının ardından protokol bayramlaşma töreni sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Alişan Düm Tek Tek Kadir Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Gökhan Gönül Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Protokolü Bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 01:21:03. #1.16#

title