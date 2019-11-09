"Manisa Prime" Kentin gözdesi olacak

09.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:09

İçerisinde alışveriş merkezi, otel ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası gibi alanların bulunduğu dev yatırımda incelemede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2020 yılının sonunda belediye hizmet binasında, 2021 yılının yazına doğru da AVM ve otel de inşaat çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde alışveriş merkezi, 5 yıldızlı otel ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası gibi alanların bulunduğu Manisa Prime projesinde çalışmalar sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de dev yatırımda incelemede bulunarak yüklenici firma yetkilileriyle görüş alış verişinde bulundu. İncelemeler sırasında Başkan Ergün'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Burak Aslay, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş ve Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman eşlik etti.

Projenin Önemine Değindi

Şantiye sahasını gezen Başkan Ergün, dev yatırımda yer alan donatı alanlarıyla ilgili yüklenici firma yetkilileriyle görüş alış verişinde bulundu. İncelemelerin ardından çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ergün, "İşin ilerleyişi noktasında gerekli bilgileri aldık. Manisa için önemli bir prestij projesi. Manisalı vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği, aynı zamanda kentin gelişimi noktasında 5 yıldızlı oteliyle önemli bir proje. Projede aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası da yer alıyor. Yaptığımız incelemede mekanik, cepheler, elektrik ve havalandırma sistemleri gibi birçok konuda fikir alış verişinde bulunduk. İş, şu anda gayet güzel gidiyor. Bugün gördüğüm kadarıyla projede 200-300 kadar kişi çalışıyor. Amacımız, 2020 sonu belediye hizmet binasını bitirmek. AVM ve oteli ise 2021 yılı yazına doğru da bitirmeyi hedefimize koyduk. Bu süreyi ne kadar erkene çekebilirsek Manisalı vatandaşlarımızı bu güzel projeyle daha erken buluştururuz. Kazasız, belasız inşallah bu güzel projeyi Manisa'mıza kazandırırız" dedi.

Kaynak: Bültenler