Manisa Prime' İnşaatı Yükseliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, büyükşehir belediyesi tarafından yapımına başlanan 'Manisa Prime' projesinde inşaat çalışmaları hızla devam ettiğini belirterek, projenin tamamlandığında Manisa'nın yeni göz bebeği olacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 'Manisa Prime' projesinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Projede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "3 bloktan oluşan projede inşaat çalışmalarımız sorunsuz olarak devam ediyor. Bir blokta kaba inşaat bitti. Diğer iki blokta da duvar imalatları ve betonarme inşaat çalışmaları hızla devam ediyor" dedi.

Projede yer alan donatılar hakkında da bilgi veren Gençoğlu, "Manisa Prime, 5 yıldızlı ve 210 odalı otel, 19 kat üzerinden planlandı. İçerisinde 550 kişilik restoran, 450 kişilik balo salonu, 500 kişilik toplantı salonu, bin 500 metrekare üzerine kurulu SPA, güzellik merkezi ve kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Proje içerisinde ofis kısmı 13 katlı olarak planlandı. A Plus açık ofis 10 kat olacak ve içerisinde 600 metrekarelik bürolar tasarlandı. AVM noktasında ise 14 bin metrekare kiralanabilir alan bulunuyor. Bunun 8 bin 830 metrekaresi bodrum kat, 4 bin 125 metrekaresi zemin katta bulunuyor. Projenin orta kısmı tamamen açık olacak şekilde tasarlandı. Proje tamamlandığında Manisa'nın yeni göz bebeği olacak" diye konuştu. - MANİSA