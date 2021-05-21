Manisa potada havlu attı
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Manisa potada havlu attı

Manisa potada havlu attı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Ligi'nde isimlerini Play-Off'a yazdırmayı başaran Manisa temsilcileri Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Akhisar Belediye Basketbol, çeyrek finalde elenip ING Basketbol Süper Ligi hayallerini başka bahara erteledi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde isimlerini Play-Off'a yazdırmayı başaran Manisa temsilcileri Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Akhisar Belediye Basketbol, çeyrek finalde elenip ING Basketbol Süper Ligi hayallerini başka bahara erteledi. Manisa BŞB, rakibi Samsunspor'a deplasmanda 73-65 yenildiği ilk maçın ardından evindeki rövanşı da 76-72 kaybederek yarı finali göremedi. 

Akhisar ise Mamak Belediyespor'a Ankara'daki ilk sınavda 94-93 yenildikten sonra evinde de 91-80 kaybedip seriyi erken noktaladı. Türkiye Basketbol Ligi'nden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket şampiyon olarak Süper Lig'e çıkarken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un düşmesiyle Ege seneye ligde Pınar Karşıyaka, Petkimspor ve Merkezefendi olmak üzere 3 takımla temsil edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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