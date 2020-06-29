Manisa potada 'Cabadak'la devam' dedi TÜRKİYE Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, takım kurulduğu günden itibaren antrenörlük görevini yürüten Ceyhun Cabadak'la sözleşme yeniledi.

TÜRKİYE Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, takım kurulduğu günden itibaren antrenörlük görevini yürüten Ceyhun Cabadak'la sözleşme yeniledi. Takımda 2017'den itibaren antrenörlüğü yürütüp Manisa temsilcisini halen yer aldığı TBL'ye taşıyan isim olan Cabadak, kendisine duyulan güven nedeniyle yönetime teşekkür etti. Cabadak, sözleşme yenilemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs dolayısıyla 2019-2020 sezonu mevcut haliyle tescil edilmişti. Bunun üzerine yeni sezon yapılanmasına gidildi. Kulübümüz, takımı yine bize teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'a ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Takımımız lige renk katacak, ortaya koyacağı mücadele ile Play-Off'un bir parçası olacak" dedi. Transferde daha önce guard Marcus Anthony Hall'la anlaşan Manisa BŞB, Cabadak'ın yardımcılığına ise Göktuğ Dilbazer'i getirdi.

Kaynak: DHA