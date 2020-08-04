MANİSA Pompalı tüfekle eşini yaralayıp, intihar etti
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MANİSA Pompalı tüfekle eşini yaralayıp, intihar etti

Pompalı tüfekle eşini yaralayıp, intihar ettiMANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, eşi Necla T.'yi (76) yaralayan Halil T. (79), çenesinin altına dayadığı aynı pompalı tüfekle intihar etti.

04.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:54

Pompalı tüfekle eşini yaralayıp, intihar etti

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, eşi Necla T.'yi (76) yaralayan Halil T. (79), çenesinin altına dayadığı aynı pompalı tüfekle intihar etti.

2 çocuk, 3 torun sahibi, çifti Halil T., bugün saat 11.45 sıralarında, Gökkaya Mahallesi Kanarya Sokak'taki evinin bahçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Necla T.'yi pompalı tüfeğiyle ateş edip, yaraladı. Halil T., ardından aynı pompalı tüfeği çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Halil T., olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini ardından durumu ağır olan Necla T., Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Halil T.'nin cesedi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA Pompalı tüfekle eşini yaralayıp, intihar etti

Kaynak: DHA

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