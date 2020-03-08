Manisa polisinden kadın sürücülere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi Manisa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentin muhtelif yerlerinde yaptığı uygulamada durdurduğu kadın sürücülere çiçek verdi.

Manisa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentin muhtelif yerlerinde yaptığı uygulamada durdurduğu kadın sürücülere çiçek verdi.

Kent merkezinde 4 noktada ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, ekipler kadın sürücülere süpriz yaptı.

Denetim için durdurulduğunu düşünen pek çok kadın sürücü, polisin kendisini çiçekle karşıladığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Uygulamada durdurulan Manisalı kadınlar, ilk başta durdurulduklarında tedirgin olduklarını ancak polisin bu jestini görünce şaşırdıklarını belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde polis ekiplerince hatırlanmaktan ve çiçekle karşılanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Kaynak: AA