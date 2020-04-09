Manisa polisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam etti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam etti.

Kent genelindeki umuma açık yerler, park ve caddelerde sokağa çıkan vatandaşları ikaz eden ekipler, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkıp çıkmadığını da denetledi.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde polis ekiplerinin çalışmalarını inceleyen İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, caddedeki vatandaşlarla sohbet edip, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Polis ekipleri, vatandaşlara eldiven ve maske dağıttı.

Kaynak: AA