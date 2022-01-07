Manisa Pazarcılar Odasının 20 yıllık başkanı seçimi kaybetti - Haberler
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Manisa Pazarcılar Odasının 20 yıllık başkanı seçimi kaybetti

Manisa Pazarcılar Odasının 20 yıllık başkanı seçimi kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odasının 17. Olağan Genel Kurulunda gerçekleştirilen seçimde odanın 20 yıllık başkanı Halim Şener seçimi kaybetti.

MANİSA (İHA) - Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odasının 17. Olağan Genel Kurulunda gerçekleştirilen seçimde odanın 20 yıllık başkanı Halim Şener seçimi kaybetti. Odanın yeni başkanı ise Destan Bulgay oldu.

Manisa'da 20 yıldır Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odasının başkanlığını yapan Halim Şener odanın 17. Olağan Genel Kurulunda 3 adayın yarıştığı seçimde başkanlığı kaybetti. Odanın yeni başkanı ise pazarcı esnafının yakından tanıdığı ve sevilen bir isim olan Destan Bulgay oldu. Destan Bulgay 388 oy alırken, Halim Şener 233 oy, Aydın Akburak ise 24 oy aldı.

Destan Bulgay'ın yönetiminde Mustafa Özer, Ahmet Yıldız, Mehmet Dizemen, İbrahim Ruayöz, Muhlis Yıldırım ve Kasım Aydın yer aldı. - MANİSA

Manisa Pazarcılar Odasının 20 yıllık başkanı seçimi kaybetti

Manisa Pazarcılar Odasının 20 yıllık başkanı seçimi kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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