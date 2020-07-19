MANİSA Paletlerden çıkan yangın deponun çatısına sıçradı Paletlerden çıkan yangın deponun çatısına sıçradıMANİSA'nın Kula ilçesinde, boş arazide üst üste yığılmış paletlerden çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki boş bir deponun çatısına sıçradı.

Paletlerden çıkan yangın deponun çatısına sıçradı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, boş arazide üst üste yığılmış paletlerden çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki boş bir deponun çatısına sıçradı. Alevler yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bey Mahallesi 10 sokak üzerindeki boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arsada üst üste yığılmış bir şekilde duran paletler, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Paletlerden çıkan alevler, arsa içerisindeki boş bir deponun çatısına da sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yangın tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan da durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık bir saat sonra kontrol altına aldı. Paletlerin kullanılamaz hale geldiği olayda, deponun çatısında da maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA