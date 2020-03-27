Manisa otoparkları dezenfekte edildi İl genelinde koronavirüs tedbirlerini yoğun şekilde uygulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarına ara vermiyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otoparklarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Yurt genelinde korona virüs salgınına karşı önlemler sıkı bir şekilde alınmaya devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otoparkları dezenfekte etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki tam otomasyonlu otopark, Yarhasanlar Otoparkı, Bülent Koşmaz Otoparkı, Karaköy Otoparkı gibi kapalı otoparklarda dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının il genelinde süreceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler