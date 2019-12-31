: Manisa otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

31.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:22

Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlardan biri yol kenarındaki bir iş yerinin kepengine çarparak zarar verdi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu ile Türkmen Yolu'nun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Türkmen Yolu'ndan gelen Bahattin Beyazçiçek yönetimindeki 45 TP 141 plakalı otomobile, Akçakmak'ta ilerleyen Alpaslan Özcan'ın kullandığı 06 ABP 67 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Beyazçiçek'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki levhaya, ardından Turgut Gürkaş'ın işlettiği iş yerinin kepengine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, levha ve iş yerinin kepengi zarar gördü. İki otomobilin çarpışma anı ise, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sürücü Bahattin Beyazçiçek, Bana çarptı. Ben ise levhalara çarptım. Daha sonra frene bastım. Frene basamaydım, iş yerine girecektim. Geçiş hakkının bende olduğunu düşünüyorum dedi.

Kaynak: DHA

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