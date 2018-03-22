Manisa Otomobillerin Çarpıştığı Kaza Kamerada

Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, dün (çarşamba), E-96 Karayolu Caferbey Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Erkan Eken (32) yönetimindeki 45 PT 411 otomobil ile Hayri Biçer(42) yönetimindeki 34 SZ 624 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Eken ve Biçer, yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kemarasınca kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.