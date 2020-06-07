MANİSA Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktıMANİSA'nın Kula ilçesinde, gece saatlerinde otomobiliyle su kanalına uçtuktan sonra aracını bırakıp ortadan kaybolan Onur Salih T.?nin, kazadan yaklaşık 15 saat sonra evinde olduğu ortaya çıktı.

Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, gece saatlerinde otomobiliyle su kanalına uçtuktan sonra aracını bırakıp ortadan kaybolan Onur Salih T.?nin, kazadan yaklaşık 15 saat sonra evinde olduğu ortaya çıktı. Öte yandan kazanın görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kula Ayakkabıcılar Sitesi önündeki kavşaktan İzmir- Ankara yolu yönüne giden Onur Salih Tembel idaresindeki 45 K 0441 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, köprünün demir korkuluklarını parçalayıp, dibinde az su bulanan sulama kanalına uçtu. Kanaldaki otomobili fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı inceleme sonucu otomobilde kimse bulunamadı. Bunun üzerine çevrede 2 saat süreyle yapılan aramada, ölen ve yaralanan kimseye de ulaşılmadı. Polis, otomobilde yaptığı aramada bulduğu cüzdan, kredi kartları ve cep telefonunu korumaya alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜ ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmalarının devam ettiği esnada, bir arkadaşının vasıtasıyla ailesine ulaşan Onur Salih T.?nin, Körez Mahallesi'ndeki su deposu mevkiinde olduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve eve geleceğini söylediği öğrenildi. Onur Salih T., kazadan yaklaşık 15 saat sonra evine giderken, arama çalışmaları da sonlandırıldı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sağlık durumunun kontrol edilmesi için Kula Devlet Hastanesi'ne getirilen Onur Salih T., burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ve şahsın kaza yerinden kaçması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Onur Salih T. idaresindeki otomobilin Ayakkabıcılar Sitesi önündeki virajı dönemeyerek köprüden su kanalına uçtuğu ve kazadan yaklaşık iki dakika sonra şahsın yürüyerek şehir merkezine doğru yürüdüğü görünüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hasan YİĞEN/ KULA (MANİSA), (DHA)

Kaynak: DHA