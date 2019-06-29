MANİSA Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü

Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli Necdet Sarıtaş (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevrediki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolunun Egemen Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Osman Tanrıverdi yönetimindeki 45 K 1961 plakalı otomobil, kavşakta bisikletli Necdet Sarıtaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sarıtaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sarıtaş, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sarıtaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü Osman Tanrıverdi ise, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sarıtaş'ın yaşamını yitirdiği kazanın, çevredeki iki işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, bisikletli çocuğun Uşak yönüne giden iki tırın arasından çıktığı, aniden manevra yapıp kavşağa ters istikamete girdiği görüldü. Kavşakta durmadan anayola kontrolsüz çıkan bisikletli çocuğa, otomobilin çarpması görütüde yer aldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan kazada ölen Necdet Sarıtaş, bugün Merkez Çarşı Camii'nde öğlende kılınan cenaze namazı sonrası, Kula Kabristanı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA