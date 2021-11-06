Manisa otogarında bekleyen 7 düzensiz göçmen Emniyet'e götürüldü

MANİSA (AA) - Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekleyen ve kardeş oldukları tespit edilen Pakistan uyruklu 7 düzensiz göçmen, Emniyet'e götürüldü.

Bir grup düzensiz göçmenin beklediği ihbarı üzerine harekete geçen otogar polisi, Pakistan uyruklu olduklarını ve İzmir'den yaya olarak Manisa'ya geldiklerini söyleyen 7 kardeşi muhafazaya aldı.

Üçü çocuk olan düzensiz göçmenler, otogara gelen İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.