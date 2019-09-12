Manisa otizmli oğullarıyla dalga geçilince yaşamları alt üst oldu

12.09.2019 11:01

Otizmli oğullarıyla dalga geçilince yaşamları alt üst oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 3 çocuklarından otizmli olan 7 yaşındaki Samet Ege Güllübaş ile arkadaşlarının 'deli' ve 'engelli' diyerek dalga geçmesi nedeniyle 4 yıldır yaşadıkları evlerini başka bir mahalleye taşımak zorunda kalan Emin-Emine Güllübaş çifti, maddi olarak da zor durumda kaldıklarını belirterek yardım istedi. Evi taşırken ağır kaldırdığı için belinde kayma meydana gelen ve geçirdiği ameliyatın ardından 2 ay rapor verilen Emin Güllübaş, Okullar açıldı. Biri anaokulu, diğeri ise ilkokula giden çocuğumuz var. Onların, okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşılayamadık dedi.

Keçiliköy Mahallesi'nde, 2 katlı bir binanın zemin katında yaşayan 3 çocuklu Emin Güllübaş (34) ve Emine Güllübaş (26) çiftinin yaşamı, doğuştan otizmli olan oğulları Samet Ege Güllübaş ile arkadaşlarının 'deli' ve 'engelli' diyerek dalga geçmesi nedeniyle değişti. Arkadaşları dalga geçtiği için sokağa çıkmak istemeyen yüzde 80 engelli raporu bulunan Samet Ege, eve kapandı. Güllübaş çifti, oğullarıyla dalga geçen çocuklardan 4'ünün ailesiyle tartışırken, kendilerine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdükleri biri hakkında geçen 17 Mart'ta Manisa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Emin-Emine Güllübaş çifti yaşananların ardından, 3 ay önce Mesir Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın zemin katındaki, aylık 600 liraya kiraladıkları yeni bir eve taşındı. 4 yıldır yaşadıkları evlerinden taşınırken ağır yük kaldırdığı için Emin Güllübaş'ın belinde kayma oldu. Geçen ay ameliyat olmak zorunda kalan Güllübaş'ın beline platin takıldı. 2 ay rapor verilen Güllübaş, Ameliyatım nedeniyle çalışamadığım için maaş alamadım. Rapor parası ise daha sonra yatırılacak. Eşim çocuklarla ilgilendiği için çalışamıyor. Yunusemre Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan otizmli oğlumuz için ödenen aylık 1300 lira evde bakım ücreti dışında başka da bir gelirimiz şu an için yok. Okullar açıldı. Biri anaokulu, diğeri ise ilkokula başlayan çocuğumuzun okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşılayamadık dedi.

Otizmli olan oğluyla dalga geçilmesi nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten Emin Güllübaş, Oğlumun engelli olması bizim seçimimiz değil. Buradan sesleniyorum. Yardım etmeyenler, destek olmayanlar engel de olmasınlar. Evimizi taşıyıp, o mahalleden uzaklaştık. Otizmli oğlumun evde spor yapabilmesi için yürüyüş bandı ve çeşitli spor aletleri yerleştirdik. Bahçede de onun için vakit geçirebileceği, yazı tahtası, sinirlendiğinde stresini atması için kum torbası ve salıncağın bulunduğu bir ortam yarattık dedi.

Anne Emine Güllübaş da eşinin yeni ameliyat olduğunu belirterek, Bu nedenle maddi yönden zor durumdayız. Tek başımıza bu zorluklarla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyorum. Oğlumun durumu belli. Tüm hayırseverlerden yardım bekliyoruz dedi.

Kaynak: DHA