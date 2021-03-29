MANİSA Otizmli İbrahim, engelini 'Ahşap boyama kursu'yla aşıyor
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MANİSA Otizmli İbrahim, engelini 'Ahşap boyama kursu'yla aşıyor

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MANİSA Otizmli İbrahim, engelini 'Ahşap boyama kursu'yla aşıyor

Otizmli İbrahim, engelini 'Ahşap boyama kursu'yla aşıyorMANİSA'da belediye bünyesinde açılan ahşap boyama kursuna katılan otizmli İbrahim Bilek (18), engelini öğrenerek aşıyor.

Otizmli İbrahim, engelini 'Ahşap boyama kursu'yla aşıyor

MANİSA'da belediye bünyesinde açılan ahşap boyama kursuna katılan otizmli İbrahim Bilek (18), engelini öğrenerek aşıyor.

Şehzadeler ilçesinde yaşamını sürdüren lise son sınıf öğrencisi otizmli İbrahim Bilek (18), belediye bünyesinde açılan ahşap boyama kursuna katılarak engellini aşıyor. Tarihi Kurşunlu Han'daki kursa düzenli olarak katılan Bilek, usta öğreticisi Seher Taydaş eşliğinde, üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Bilek, ürettiklerini ailesi ve yakınlarına hediye ediyor. Usta öğreticisi Seher Taydaş, İbrahim, 1.5 sene önce annesi ile bizi ziyarete geldi. Kendilerine uygun kurs arıyorlardı. Burada boya yapabileceğini söyledim. 1.5 sene içerisinde İbrahim'de ciddi anlamda değişimler oldu. Hem fikir üretme hem de ahşap boyama üzerinde gelişmeler katletti. Hem kendisi hem de ailesi memnun diye konuştu.

MANİSA Otizmli İbrahim, engelini 'Ahşap boyama kursu'yla aşıyor
MANİSA Otizmli İbrahim, engelini 'Ahşap boyama kursu'yla aşıyor
MANİSA Otizmli İbrahim, engelini 'Ahşap boyama kursu'yla aşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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